"ان ام سي" تفتتح مركز طبي جديد في أبو ظبي وتعزز من شبكة مراكزها على مستوى دولة الإمارات

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افتتحت ان ام سي للرعاية الصحية اليوم الثلاثاء، مركزاً طبياً جديداً في العاصمة أبو ظبي، حيث يوفر المركز الواقع في منطقة الكرامة للمواطنين والمقيمين فيها والمناطق المحيطة إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية موثوقة.

وافتتح مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ان ام سي للرعاية الصحية، بحضور السيد كلانسي بو، مدير استراتيجية العمليات المؤسسية في الشركة، المركز الجديد، وهو الفرع الثالث لمركز ان ام سي رويال الطبي في أبو ظبي.

ويعتبر المركز الجديد ضمن شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات التابعة لمجموعة ان ام سي، حيث تدير المجموعة في الوقت الراهن أكثر من 200 مركز متخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها.

وخلال حفل الافتتاح الرسمي أبدى مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي سعادته وفخره بهذا الإنجاز الجديد، حيث قال: "نحن فخورون للغاية ومتحمسون بافتتاح فرعاً آخر من مراكزنا الطبية متعددة التخصصات لتلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع. وكلنا أمل بأن يكون هذا المركز المتميز الخيار الأول لأفراد المجتمع لتقديم حلول الرعاية الصحية المتميزة لهم، في الوقت الذي يتوجب فيه القطاع الخاص المساهمة في دعم جهود المستشفيات الرئيسية الحكومية للتركيز على معالجة والتصدي لوباء كورونا".

ويعد افتتاح هذا المركز الطبي المتخصص في الكرامة عاملاً فاعلاً في تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة وفق معايير طبية عالية الجودة. حيث تم تجهيز المركز الطبي بخدمات مخبرية متطورة ووحدة أشعة متطورة تشمل الموجات فوق الصوتية مع وحدة دوبلر ملونة، ووحدة أشعة، بالإضافة إلى جهاز 1.5 تسلا للتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويستضيف المركز فريقاً من الاستشاريين والمتخصصين الدوليين، يتألف من أكثر من 30 طبيبا،ً و35 ممرضة ومسعفاً طبياً، ويقدم المركز خدماته في طب النسائية والتوليد، وطب الأطفال، والجراحة العامة، وطب الأسرة، وجراحة العظام، والمسالك البولية، وطب أسنان الأطفال، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء، وطب العيون، وأمراض القلب، والعلاج الطبيعي، ويحتوي على صيدلية متكاملة التجهيز.