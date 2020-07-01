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فوائد الصبار للشعر

فوائد الصبار للشعر الصبر ذكر في حديث رسول الله "ماذا في الامارين من شفاء الصبر والسفاء" وهو نبات ينمو بريا في الصحاري وخاصة في مصر في الواحات ويوجد في الجزيرة العربية ينمو بريا وكلمة صبر تعني ان النبات مر جدا والورق لدية مر جدا لدرجة إذا ضفنا نصف كيلو من الصبار إلي مائة كيلوا إلي أي نوع من النباتات يمررها تماما ولكن.

ثبت أن لها قدرة شفائية تماما وثبت أنه له قدرة شفائية غريبة بأن رسول الله يقول عليكم بالصبر فأنه يغوصو للمرضي في العروق إن الذي يشكون من إمساك مزمن ويأخذ معلقة صغيرة من ورق الصبر الطحون ويضيف معه عسل النحل ويضعه علي النار لإزالة الريم يعالج الامساك المزمن ومن المعرف إحدى مرضي السكر أن مضاعفات الامساك المزمن يؤخذ أيضا معلقة صغيرة من الصبار مع العسل النحل.

فوائد الصبار للشعر

الصبار ليس فقط مفيد للشعر بل أيضا للبشرة يؤخذ معلقة من جل الصبار ووضع عليهم معلقة واضع علي البشرة والصبار إحدى الحلويات في دول شرق أسيا ومن الممكن أن يصنع عصير لمعالجة الالام البطن ويعالج المشاكل الصحية الهضمية والالام المفاصل وبعمل علي تقوية المناعة ولكن لا يجب استخدامه للشرب من دون استشارة الطبيب.

يستخرج من الصبار جل يسمي الألوفيرا المهم جدا للشعر وهو يعمل علي إطالة الشعر ونعومة الشعر وتكثيف الشعر ويمتع تساقطه أيضا مما يجعلك تتمتعين بشعر صحي وقوي ومفرود وتوجد إحدى الشركات إلي التجارة في الصبار لمعرفة مدي قوته وفاعليته علي الشعر وصنع منة شامبو الصبار وبلسم الصبار وأيضا زيت الصبار وهو من أعظم الزيوت علي وجهة الاطلاق.

الفوائد العامة للصبار جل الالوفيرا

يعرف عن خصائص الالوفيرا أنها غنية بالفوائد العلاجية ولأى مرض يمكن تصوره وتعرف الالوفيرا أنها نبتة طبية استخدمت منذ أيام المصريين القدماء

من فوائد هذا الجل أنها تنتج فوائد مكافحة للبكتريا العفن والفطريات والفيروسات

انه يستخدم في معالجة مرض السرطان والايدز

مهدئ للجسم للالتهابات والكحة وإزالة الاحمرار في الجلد

يعالج الحروق الصغيرة التي تحدث أثناء الطبخ يتم خلط الجل مع فيتامين E وزيت الزيتون وقوموا بدهنه علي الحرق

وزيت الزيتون وقوموا بدهنه علي الحرق معالجة حروق الشمس وحروق المصيف من أهم فوائد الجل

استخدموا الجل لسحب الشوكة من لدغ الحشرات مثل النحل والنمل

يقلل من تضرر الانسجة الناتجة عن حروق البرد

يعالج الطفح الجلدي

يصنع منه زيت الصبار

يعمل علي إطالة الشعر

بمسابة كرياتين للشعر

يعالج الشعر المجعد

يعالج تقصف الشعر

يعالج الشعر الخفيف

يعالج مغص البطن

بعمل علي تقوية المناعة

يضبط الهضم في الجسم

علاج مغذي للشعر

يعالج تشققات القدمين

يعمل علي توحيد لون البشرة

إزالة الحبوب من الوجه

علاج الهربس

معالجة قدم الرياضين

معالجة حبوب الناتجة عن الحلاقة عند الرجال

يعمل علي نعومة الجلد

يعالج الامساك

يعمل علي ترطيب الجلد الجاف

يعمل علي تهدئة الصدفية

امتناع حدوث الندب وعلامات تمدد الجلد

التخلص من العد الوردي

الحد من الثقاليل

يخفف من علامات الشيخوخة بالجلد

يستخدم ضد الاكزيما

يستخدم لتفتيح لون البشرة

يعمل علي تجديد الخلايا الجلدية

معالجة البقع الداكنة للجلد

يعالج قشرة الشعر

مرطب للشعر

إزالة المكياج من العيون

علاج تهيج الجلد البسيطة في المهبل والعانة

الاستخدام الداخلي للبلع

تهدئة القولون العصبي

تخفيف الالام المفاصل

اغلوا الالوفيرا مع الماء واستنشقوا البخار للحد من الربو

شرب الجل يعمل علي خفض مستوي السكر بالدم

تقوية اللثة والاسنان

اشربوا الجيل لتخفيف قرحة المعدة والالام المثانة البولية ومشاكل البروستاتا

خفض نسبة الكولسترول في الجسم

اشربوا الالوفيرا لتقليل التهابات العين والاذن

فوائد الصبار للشعر الخفيف

جل الالوفيرا من أفضل العلاجات للشعر الخفيف فهو يعمل علي تقوية بصيلات الشعر من الجذور حتي الاطراف ويعالج أيضا تقصف الشعر.

ونعرض وصفة فوائد الصبار للشعر الخفيف والمتقصف والمجعد ولمعالجة مشاكل الشعر بالكامل ولتمتع بشعر قوي وصحي ليس بالسهل عليك الاستمرار علي هذه الوصفة لمدة شهر واحد تستخدم كل ثلاث مرات في الاسبوع مع الحفاظ بعد هذا الشهر استخدامها لمدة مرة واحدة في الاسبوع ويتم المواظبة عليها وستلاحظ النتيجة من أول شهر فهي النتيجة ستكون حقاً رائعة.

مكونات الوصفة

كوب من زيت خروع

ثلاثة كوب من عصير جل الالوفيرا

كوب من زيت الزيتون

ثلاثة معلاق من العسل الابيض

كوب من زيت الجرجير

كوب من زيت الثوم

كوب من الزبادي

حبوب من فيتامين E

كوب من زيت السمسم

يتم خلط جميع المكونات جيدا في زجاجة معا ليشكلوا مزيجا من الزيوت المختلفة ويتم الاحتفاظ بالمزيج في الظلام لمدة خمسة عشر يوم وبعدها يمكن أن يستخدم كدهان يومي للشعر ويمكن أن يستخدم كوصفة.

طريقة الاستخدام هو يتم وضع كمية مناسبة من الخليط علي الشعر مع الدهان بحركات دائرية حتي يتغلغل الخليط داخل الشعر ويتم الدهان من الجذور حتي الاطراف وبعدها يتم لبس قبعة بلاستيكية لمدة أربعة من الساعات ومن الممكن النوم بهذه الوصفة للحصول علي نتيجة أعلي وبعدها يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب ويجفف جيدا وبعدها يتم وضع هذا الخليط كدهان علي الشعر ويتم تصفيفة بمشط خشبي

عمل زيت الصبار للشعر

هو زيت مفيد للشعر لأن أنت الذي تكون صانعه بنفسك ولا يوجد به مواد ضارة ولا كيماوية.

مكونات إحضار الزيت

جل الالوفيرا

اثنين إناء فارغ محكم

قطعة قماش غامقة

كوب من زيت الزيتون

مصفاه

طريقة إحضار الزيت

يتم غسل الصبار جيدا وتجفيفهوبعدها يتم إزالة الحواف من الصبارة ولعدها إحضار إناء ويتم تقطيع الصبارة إلي مكعبات صغيرة بالقشور لديه وإحضار الاناء الفارغ ووضع الصبار في الاناء وبعدها وضع زيت الزيتون في الاناء وبعدها يتم احكام الغطاء عليه واحضار القماشة السوداء بأحكام ووضعة في مكان معتم لمدة خمسة عشر يوماً وبعد انتهاء المدة يتم اخراجه مع التقليب جيدا للغاية حتي يتم امتزاج الصبار مع الزيت وبعدها يتم التصفية في إناء أخر وبعدها يتم استخدامه علي الشعر,

طريقة استخدام زيت الصبار للشعر

أخذ كمية مناسبة من الزيت ووضعة علي الرأس ووضعة علي شعر يكون غير مدهون ومغسول وجاف جداً ويتم التدليك به علي الفروة لمدة خمس دائق بحركات دائرية من الجذور حتي الاطراف وبعدها لف الشعر جيدا بكيس بلاستك لمدة ساعتين وبعدها يتم غسل الشعر وأهم حاجة للشعر المتساقط يتم غسل الشعر بشامبو أطفال.