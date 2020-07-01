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فوائد العسل الصحية

فوائد العسل الصحية مفيدة للجسم للغاية ومع ذلك قد لا نجد للعسل دور قيم في الحياة اليومية ودخوله في كل طعام وشراب بسبب توافر السكر الصناعي لكن هو أفضل محلي علي الاطلاق الذي عرفة القدماء ليدقوا طعم السكر الذي نعرفه ونعشقه وجميع الحضارات عرفت العسل واستخدمته واستخدمه الجنود الرومان في تطهير الجروح بعد المعارك ووجد علماء الحفير عينات من العسل في المقابر الفرعونية الذي يعود تاريخها إلي ثلاثة الالاف عام ولا زالت صالحة لتناول واعتبر الصينيون القدماء أن جمع العسل فناً وقدست حضارات النحل تفننوا في استخدام العسل في الطبخ واستدم ملوك الانجليز العسل في صنع النبيل.

فوائد العسل الصحية

العسل له الكثير من الفوائد الصحية ومكوناته متميزة وصحية للغاية وله قدرة شفائية للعديد من الامراض ويعتبر نت الاغذية الكاملة التي ورد ذكرة في القران الكريم ومن الغريب أنه وجد العسل في المقابر بعد مرور ثلاثة الالاف سنة لم يحدث له أدني تحول ولا تغير لونة والعسل غذاء صحي صنع من الازهار والنباتات والهواء والنحل ويعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الانسان ويحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لزيادة النشاط ويعتبر علاج للعديد من الامراض .

طريقة صنع عسل النحل

تصنع النحل العسل لهدف واحد تعيش علية وتخزنه لتتغذي علية عند شح الغذاء في فصل الشتاء والنحل يتنقل كل يوم بين الازهار لتمتص الرحيق باستخدام الالسنة الطويلة الخاصة بهم ويخزنه في معدة أخري مخصصة للرحيق وبعد ما تزور ما يقارب خمسة الالاف زهرة في اليوم الواحد تتجه النحلة العاملة إلي خليتها بينما تكون الانزيمات داخل معدتها قد بدأت عملية صنع العسل.

عندما تصل إلي خليتها تقوم النحلة العاملة باستفراغ محتوي معدة العسل إلي فم عاملة أخري ثم إلي فم عاملة أخري وكل نحلة تضيف المزيد من الانزيمات التي بدورها تحول الرحيق المستفرغ مراراً إلي عسل تصنع منه العديد من الوصفات اللذيذة وحتي هذه المرحلة يحتوي الرحيق علي كمية ماء عالية فتقوم النحلة العاملة بتحريك أجنحتها داخل الخلية تنتج تياراً هوائياً يقوم بتبخير الماء ويزيد من كثافته ولزوجته ومن ثم يتم تغطيته بشمع النحل.

بسبب كون النحل إنه من الكائنات المستأنسة كالعديد من أقرانه واختيار البشر الفصائل التي تنتج فائض من العسل فيمكن أخذ جزء كبير من إنتاجه دون أن يمس النحل مكروه وكل العمل داخل الخلية يتم من عمل العاملة الاناث وهي واحدة من ثلاث طبقات اجتماعية وذلك يتضمن جمع الرحيق وصنع العسل والاهتمام بالملكة والبيض وصنع الخلية باستخدام شمع النحل والدفاع عن الخلية ضد المتطفلين وتهوية الخلية باستخدام الاجنحة وتعمل طول اليوم من الاستيقاظ وحتي الغروب.

بينما الذكور لا يقومون بأي مجهود يذكر يخرجون منتصف اليوم ويتسكرون لبضع ساعات ثم يعودون للخلية حتي الغاء لديهم يعده الاناث لكن عند شح الغذاء في الشتاء يتم طردهم من الخلية بينما تبقي الملكة في الخلية وتبيض حوالي 2000 بيضة في اليوم.

فوائد العسل علي الريق في الصباح

علي الرغم من أن طعمة شديد الحلاوة إلا انه لن يؤثر علي الجسم سلباً ويتم في هذا المقال عرض أهم فوائد تناول العسل علي الريق.

يزيد من نشاط وظائف الجسم وكفاءة الجهاز الهضمي

يعمل كمطهر للأمعاء ويقلل من حموضة المعدة ويطهرها

يقوي الجهاز المناعي ويوفر الحماية اللازمة للجسم ضد القصبات الهوائية وخطر الاصابة بالاتهاب ويطهر السائل الذي يوجد في الرئتين

ينظف الجهاز الهضمي من الطفليات التي تعلق به ويخلص الجسم من السموم

يزيد من خصائص الجسم في القدرة علي محاربة الجراثيم والفطريات من أجل الحصول علي جسم سليم وصحي

يخفض من نسبة الحساسية التي تصيب الجسم وخاصة في فصي الربيع وخاصة أمراض الرمد

تناول العسل مع الماء الدافئ في الصباح يساعد علي التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي والتهابات الحلق

ينظف القولون ويقضي علي الكائنات الدقيقة كما يحسن من عملية الاخراج

يذيب البلغم ويعالج السعال ويزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها علي مدار اليوم

يرطب الجسم ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من نسبة الكوليسترول المفيد للجسم

يزيد من صحة البشرة ونضارتها بسبب وجود المواد المضادة للأكسدة فيه

يعزز وظيفة المبايض عند السيدات ويعمل كمسكن لأوجاع الدورة الشهرية ويزيد من قوة الجهاز التناسلي لديها

يمنع الامراض المصاحبة للسمنة الزائدة وذلك لأنك السكر الذي يحتويه غير مصنع وقي\ليل السعرات الحرارية لذلك فهو يعمل كنظام كامل لحماية الجسم

يعمل علي تقوية الاظافر والشعر

استخدامات العسل

يمكن تناول العسل بعدة طرق منها:

تناول معلقة منه ومن بعده شرب كوب من الماء يعمل علي غسل الكلي والكبد

تناول معلقة منه في كوب من الماء الدافئ ومن ثم شربة

إذابة معلقة منه في كوب الماء الدافئ مع إضافة الليمون يساعد علي تنظيف الجسم من الداخل ويعالج أمراض الزكام والبرد ويعزز الجهاز المناعي ويساعد علي التخلص من البلغم

فوائد العسل الصحية مع الحبة البركة

الفوائد الصحية لخليط عسل النحل مع الحبة السوداء يتم استعمال العسل الطبيعي في العديد من الامراض من قبل الكثير من الاشخاص وهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة في عدة مجالات وبالنسبة لحبة البركة فهي معروفة بالنبات المعجزة وذلك بسبب الاستخدامات العديدة لها الشعبية والتاريخية والدينية.

فوائد خليط العسل النحل مع الحبة السوداء