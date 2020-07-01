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فوائد زيت جونسون للبشرة

فوائد زيت جونسون للبشرة هذا الزيت من أهم مستحضرات التجميل الطبيعية الامنة علي البشرة وخصوصا بشرة الاطفال فهو يعمل كترطيب عالي للجلد فهذا الزيت يعتقد بعض الناس أنه صنع خصيصا للأطفال فقط ولكن الاجابة بلا أنه صنع لجميع الفئات وأيضًا كبار ويعمل أيضًا علي الحد من التجاعيد فهو يقي من تسلخات الجلد والتهابات والحد من احمرار الجلد فهو يعمل علي تنعيم البشرة.

هذا الزيت به رائحة هداية وجذابة وهو زيت غني بالكثير من المعادن المفيدة للبشرة والحد من تهيجها وأهم ما يميز هذا الزيت أنه ليس له لون ولا رائحة فاقعة ينفر منها وإذا وقع منه نقاط علي الملابس لا يسبب أي بقع مستديمة فهو خفيف أيضًا علي الملابس ولا يسبب علامات عليها التي لا لون و لا رائحها له إما بالنسبة للرائحة التي يمتلكها زيت جونسون فهي رائحة مضافة خلال عملية التصنيع.

فوائد زيت جونسون للبشرة

هذا الزيت له الكثير الاستخدامات والفوائد ويكثر استخدام هذا الزيت في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الجفاف وهذا الزيت يعمل انواع الحساسية ل كمرطب ممتاز للبشرة وهو يعالج تشقق الشفاه ويعمل علي نعومة البشرة وأفضل ما فيه لا يسبب أي نوع من أنواع الحساسية وهو يعالج مشكله تشقق القدمين والمداومة علي استخدام هذا ليلا يعمل علي الحصول علي بشرة ناعمة كالأطفال ويساعد علي توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة بالبشرة وأيضا أنه خفيف للغاية عليها.

يعتبر زيت جونسون مرطب قوي جدا للبشرة والجسم ولجميع الاشخاص الذين يعانون من الجفاف وعند استخدام زيت جونسون يساعد علي الحصول علي أكثر فترة ترطيب ممكنة وأوقات يدوم مفعولة لعدة أيام ويساعد علي تصفيف شعر الحواجب وترطيب الجلد الذي حول الاظافر والحصول علي شفاه طرية وحيوية وبها لون وردي

استخدامات متعددة لزيت جونسون

يوجد الكثير من الاستخدامات مجربة فعلية من هذا الزيت وأثبتت فاعليتها

يرطب الجسم ويعمل علي لين الجلد كما أنه معطر للجسم

مفيد جداً للمناطق الحساسة ويعمل علي تفتيح لونها

احضار معلقة من هذا الزيت مع فص من الثوم المهروس وخلطهم جيداً وتركهم ساعة وبعدها يتم تصفية الثوم من الزيت ويتم الدهان بالزيت علي الاظافر يعمل علي تقوية الاظافر ومنعها من التكسر

مفيد جدا البشرة المختلطة

يعمل علي رطوبة الشعر وتنعيمة

يزيل الترهلات مكان الولادة

يزيل تشققات القدم

تكبير حجم الثدي

يستخدم كمقشر للحسم بالخلط مع معلقة سكر ومعلقة بن يعمل علي إزالة الجلد الميت وإزالة جلد الوزة

يزيل تشققات الشفة والجلد الميت مع خلط الزيت مع السكر وعمل حركات دائرية به

يزيل المكياج من علي البشرة

يحد من ظهور من ظهور علامات التمدد البيضاء

يستخدم كمرطب عند الاستحمام

يستخدم كمرطب للعين

معالجة تسلخات الجلد

معالجة قشرة الشعر وإزالتها

نعومة المناطق الحساسة

علاج خشونة أظافر الرجل

علاج تهيش الشعر وخشونته

استخدام زيت جونسون في إزالة الميك أب

يتم إحضار قطنة بيضاء الخاصة بمزيل الميك أب وتوضع نقطة من الزيت علي القطنة ويتم إزالة الميك أب بحركات دائرية خفيفة علي البشرة والجميل في هذا الزيت أنه يزيل الأيشادو الموجود فوق العين والمسكارا والايلينر الذي من الصعب إزالتهم وهو مفيد جداً عند استخدامه كمزيل ميك أب ويجب إزالة اليك أب من علي البشرة حتي لا يسبب أي مشاكل بها.

استخدام زيت جونسون في نعومة البشرة

إحضار معلقة من زيت جونسون بيبي مع إضافة معلقة من جل الالوفيرا وإضافة معلقة من ماء الورد وتخلط هذه المكونات جيدا مع بعض واستخدم كل يوم بأخذ منها وتفرد بشكل دائري علي البشرة وتوضع لمدة نصف ساعة ويمكن وضع هذه البشرة قبل النوم وبعدها يتم غسل البشرة بالغسول المناسب وتعطي نعومة ونضارة علي البشرة رائعة وتحصلي علي بشرة صافية ولا يوجد بها أي تجاعيد وتعمل علي تفتيح لون البشرة تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع.

استخدام زيت جونسون في شد ترهلات الثدي

نحتاج الشابة الاجار وبعدها تتطحن وتكسر حتي تصبح بودر ناعم وإضافة معلقة واحدة من الشابة مع إضافة نصف معلقة من ماء الورد مع معلقة من زيت جونسون بيبي ويتم خلط المكونات جيداً والشابة تعمل علي تكبير الثدي تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع .

طريقة استخدام الوصفة هي غسل الثدي بطريقة صحيحة جداً مع إزالة حمالة الثدي وأخذ الوصفة والتدليك لمدة خمس دقائق من أسفل إلي أعلي والعكس والتدليك يكون برفق وتركها علي الثدي لمدة نصف ساعة ويمكنك أيضاً النوم بها مع الحرص علي عدم ارتداء حمالة ضيقة علي الجسم وهذه الوصفة تشد الترهلات بالثدي وتعطي نتائج فعالة في شده وتكبير الثدي.

فوائد زيت جونسون للبشرة الحساسة

ملطف علي البشرة ولا يسبب أي تهيج للجد بها وهو أفضل أنواع المرطبات لهذه البشرة وأمن عليها للغاية

يهدئ البشرة عند إظهار الحبوب التي تسبب الالام ويمكن أن يستخدمه الرجال أيضا في تهدئة الحبوب التي تظهر بعد الحلاقة

يدهن بهذا الزيت المنطقة التي تمت منها إزالة الشعر حتي لا يحدث تهيج واحمرار للجلد

إذا كنتي تعانين من الحساسية ف الجلد فهذا الزيت يعمل علي التلطيف علي الجلد الدهنيةومنع تهيجها

فوائد زيت جونسون للبشرة

يعتبر من أفضل الزيوت للترطيب العميق لها لأن البشرة الدهنية تقوم بشكل مستمر علي طرد الزيوت بها ومن ثم إغلاق المسام وإظهار الحبوب العميقة بها والتي تشتهر بها هذه البشرة ومن ثم إظهار الرؤوس السوداء فهذا الزيت يقي البشرة من كل هذا

عند استخدام هذا الزيت علي البشرة الدهنية فإنه يعادل نسبة الترطيب بها

استخدامات زيت جونسون في الحروق

هذا الزيت مفيد جداً في معالجة الحروق فعند داهنه علي الجرح فإنه يحقق الكثير من المنافع ولمعالجة أي حرق باستخدام هذا الزيت يجب إتباع الاتي

يتم أولاً غسل الحرق أو الجرح بماء فاتر برفق ثم بعدها يتم وضع ثلج علية بحركات دائرية وبعدها يتم وضع الزيت دون لف الجرح حتي ينشف دون التعرض للرياح أو الهواء

هذا الزيت عن وضعة علي الجرح فإنه يخلصك من الاثار لدية التي يسببها

ويساعدك أيضًا في إزالة أثار حروق الشمس ويجب الاستمرار علية لعدة أسابيع للحصول علي نتيجة مرضية ويستخدم أيضًا عند الزول إلي البحر ويستخدم أيضًا عند عمل مساج للجسم

زيت جونسون في تفتيح البشرة

يتم إحضار معلقة من ماء الورد ومعلقة من زيت جونسون بيبي مع معلقم من النشا ويتم خلط المكونات للحصول علي مزيج مناسب وبعدها يتم وضعهم علي البشرة وتوزيعها جيداً بحركات دائرية وتوضع لمدة نصف ساعة علي البشرة وتكرر مرتين في الاسبوع.

استخدامات زيت جونسون لبشرة الاطفال

يحد من تهيج الجلد لدي الطفال

يساعد علي الحفاظ علي البشرة الناعمة لدي الاطفال

يعمل علي طبقة حماية علي البشرة

يحد من الاصابة بالحساسية

يعطي رائحة طيبة للجلد

يعمل علي هدوء واسترخاء الطفل

يستخدم كدهان لشعر الطفل