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.. لحظة انفجار مركز طبي في طهران ومقتل 19 شخصًا

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في ثاني انفجار ضخم بإيران خلال أيام

بالفيديو.. لحظة انفجار مركز طبي في طهران ومقتل 19 شخصًا

في ثاني انفجار ضخم بإيران خلال أيام؛ تداولت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة انفجارات في مركز طبي بالعاصمة طهران، وقعت مساء أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 19 شخصًا؛ بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

فقد نقل التلفزيون الإيراني عن مكتب المدعي العام في طهران أن قتلى انفجار "مركز سينا الطبي"، في شارع شريعتي بالعاصمة طهران، ارتفع إلى 19 قتيلًا؛ مشيرًا إلى أن بينهم 15 امرأة و4 رجال.

وكانت تقارير أولية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الانفجار، الذي وقع في الساعة التاسعة و46 دقيقة مساء أمس الثلاثاء، تَسَبب في مقتل 13 شخصًا على الأقل؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه وقع في إحدى العيادات الطبية في تجريش بطهران.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلًا عن المتحدث باسم منظمة الإطفاء، جلال ملكي، أن فِرَق الإطفاء تحاول إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، دون توضيح أسباب الحادث؛ لكنه توقع أن يكون السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي.

وقال "ملكي": "سيتم الإعلان عن السبب الأولي للانفجار الذي أودى بحياة 19 شخصًا على الأقل، بعد تقييمات الخبراء".

وأضاف "ملكي": "لكن أسطوانات الأكسجين وغاز الهيليوم من الأسباب الرئيسية للانفجار، وليس تسرب الغاز الطبيعي".

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصًا آخرين في موقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها عدة انفجارات في الموقع بشمال طهران؛ بينما أظهر مقطع آخر أفراد الإطفاء وهم يستخدمون سلمًا للوصول إلى سطح أحد المباني.

وذكر نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي أن المنشأة الطبية التي كان بها 25 موظفًا وقت وقوع الانفجار تُجري الجراحات الخفيفة والأشعة الطبية؛ بحسب "رويترز".

ووقع انفجار بجوار موقع عسكري حساس بالقرب من طهران الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إنه ناجم عن تسرب من خزان في منشأة لتخزين الغاز. ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين.

بالفيديو.. لحظة انفجار مركز طبي في طهران ومقتل 19 شخصًا

بالفيديو.. لحظة انفجار مركز طبي في طهران ومقتل 19 شخصًا

بالفيديو.. لحظة انفجار مركز طبي في طهران ومقتل 19 شخصًا

إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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