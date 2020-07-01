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د جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة يوضح إنجازات الدولة بعد ثورة 30 يونيو في مجال الطاقة

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