"الخارجية" تتابع قضية مواطن أردني يحاكم شمال قبرص

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جى بي سي نيوز :- أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز الأحد، أن الوزارة تتابع قضية مواطن أردني يحاكم شمال قبرص.

وأشارت الوزارة، في بيان مساء الأحد، إلى أنّ المواطن الأردني زيد موسى الكرادشة يحاكم في منطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة قبرص التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاردن.

وأوضح البيان أنّ الكرادشة يحاكم بتهمة الاعتداء على رجل أمن إثر مشاجرة طلابية، "وهي التهمة التي ينكرها الكرادشة ويؤكد براءته منها ويمثله في القضية محام دفاع عينه والده".

وقال الفايز في البيان، إن الوزارة قدمت كل المساعدة الممكنة في إطار القانون من خلال وحدة مركز العمليات والدائرة القنصلية والسفارتين الأقرب حيث لا يوجد علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف إن الوزارة تابعت القضية لضمان إجراءات قانونية شفافة ومحاكمة عادلة عبر القنوات القنصلية وبما تسمح به الإجراءات القضائية ومحددات العمل القنصلي.

وقال الفايز، إن الوزارة تعاملت مع القضية من خلال عملها المؤسسي ودوائرها المختصة التي تتابع مثل هذه الحالات بشكل حثيث والتي تقدم تقارير دورية يتم مناقشتها مع الوزير بشكل دائم، وبما يضمن خدمة مواطنينا بشكل فاعل وبأقصى ما يمكن.

وأضاف الفايز أن "والد الكرادشة زميل في الوزارة ومطلع على كل الجهود التي قامت بها الوزارة لمساعدة ابنه، وعلى اتصال دائم مع الزملاء والسفراء المتابعين للقضية بإشراف مباشر من الوزير كما هي الحال في جميع قضايا المواطنين المشابهة".

وبيّن الفايز أن المواطن الكرادشة كان اعتقل بعد توجيه التهم له وخرج من السجن بكفالة بانتظار المحاكمة التي تتابعها الوزارة، لكن لا تستطيع منعها حيث إنها تتم في إطار الإجراءات القانونية المُتبعة.

وأكد الفايز أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الإسناد المتاح في هذه القضية ووفق القنوات القانونية المتاحة.