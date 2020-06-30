"الصحة العالمية": تخفيف قيود "كورونا" سيؤدّي إلى تزايد الإصابات

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سجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة

حذّرت مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود "كوفيد-19" قريبًا جدًّا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.

وأوضحت "إتيان" أن ولايتَيْ واشنطن ونيويورك الأمريكيتين، تسجلان أعدادًا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة، لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" حتى 29 يونيو (حزيران).