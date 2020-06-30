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الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة

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الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة
للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات

الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة

نفذت أمانة الشرقية أمس (1146) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل (137) مخالفة للأنشطة التي لم تتقيد بالتدابير الصحية الوقائية، و(27) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، فيما عُقم وطُهر (634) موقعاً، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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