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الهيئة للملكية الفكرية: هذه خطوات تسجيل العلامة التجارية

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية: هذه خطوات تسجيل العلامة التجارية الهيئة للملكية الفكرية: هذه خطوات تسجيل العلامة التجارية
الخاصة بالأندية الرياضية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: هذه خطوات تسجيل العلامة التجارية

كشفت الهيئة للملكية الفكرية عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية للأندية الرياضية، الراغبة في ذلك.

الخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل الدخول على www.saip.gov.sa، ومن ثم تقديم طلب تسجيل وكالة أو صاحب شأن بحسب الحالة، وفي الخطوة الثالثة بعد قبول طلب الوكالة أو صاحب شأن، يتم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية باتباع الخطوات المذكورة في الموقع، ثم تبقى العلامة التجارية في النشر لمدة 60 يوماً من تاريخ السداد.

أما الخطوة الخامسة، بعد انتهاء مدة النشر دون أي اعتراض من طرف ثالث، تصدر فاتورة نهائية برسوم تسجيل نهائي، ويتوجب سدادها خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، أما الخطوة ما قبل الأخيرة، بعد سداد الفاتورة النهائية بالإمكان طباعة الشهادة عن طريق النظام، وتكون الحماية لمدة 10 سنوات، وأخيراً يتم تجديد العلامة بعد 10 سنوات، بعد سداد رسوم التجديد.

وأوضحت الهيئة أنه يتطلب للتسجيل تقديم الطلب من قبل وكيل ملكية فكرية (محامي ) أو صاحب الشأن أو من قبل موظف في النادي الرياضي بشرط أن يراعى اتباع الخطوات السابقة.

وأشارت الهيئة إلى فئات العلامات التجارية المتعلقة بالأنشطة الرياضية بشكل مباشر، وهي اثنتين، الأولى رقم 28 وتشمل خدمات اللعب وأدواته، إضافة إلى أدوات الرياضة الجمبازية، والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، أما الفئة الثانية ورقمها 42، فتشمل 3 خدمات أيضاً، وهي التعليم والتهذيب، علاوة على التدريب والترفيه، والأنشطة الرياضية والثقافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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