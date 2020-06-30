"تقني مكة" يدرس استحداث منشآت تدريبية بالمويه والمظيلف

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خلال اجتماعه بحضور ممثلي التوطين بإمارة المنطقة وغرفة جدة

عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اجتماعه عن بعد برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

جاء ذلك بحضور أمين عام برنامج التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله الحازمي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الزهراني، ومستشار الأمين العام للتوطين بغرفة جدة عابد عقاد، بالإضافة إلى عمداء وعميدات الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء أكد "كدسة" أن هذا اللقاء يأتي مكملاً لسلسلة من المجالس الاستشارية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق المملكة بهدف تأطير العمل المهني ورفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف بما يتيح تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود ومدى التعاون القادم لتحقيق التكامل لخدمة شباب وبنات الوطن.

وأوضح "كدسة" أن المجلس استعرض دراسة استحداث منشآت تدريبية في محافظة المويه ومركز المظيلف بمحافظة القنفذة دعماً لتحقيق إحدى إستراتيجيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لنشر منشآت التدريب التي تلبي حاجة أبناء الوطن.

وأشار إلى أنه تمت دراسة استحداث إدارة الفندقة بكلية السياحة والفندقة مواكبة للتطور السياحي وتزامناً مع إطلاق الدولة للعديد من المشاريع السياحية العملاقة بهدف التوسع في توفير فرص تدريبية في المجال السياحي لتوطين الفرص الوظيفية، كما استمع المجلس إلى عرض عمداء وعميدات الكليات ومديري المعاهد الخاصة بإنجازات الكليات والمعاهد بالمنطقة خلال العام التدريبي كاملاً، كما استعرض العديد من المواضيع التي تدعم تحقيق الرؤية 2030 من حيث تطوير العمل التطوعي المتخصص في الوحدات التدريبية واستعراض عدد من الجهود التطوعية في الوحدات التدريبية.