اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-03-31

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تم إحتساب خسارة السهم للسنة الحالية بناء على صافى خسارة السنة العائد لمساهمي الشركة الأم و البالغ قدره 25.98 مليون ريال بناء على المتوسط المرجع لعدد الأسهم المصدرة كما فى 31 مارس 2020م و البالغ عددها 7,500,000 سهم، تم إحتساب ربحية السهم للسنة المماثلة من العام السابق بناء على صافى ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم و البالغ قدره 5.17 مليون ريال بناء على المتوسط المرجع لعدد الأسهم المصدرة كما فى 31 مارس 2019م و البالغ عددها 7,500,000 سهم.

بلغت الخسائر المتراكمة 37.6 مليون ريال و بنسبة 50.1% من رأس المال كما فى 31 مارس 2020. ترجع الإسباب الرئيسية لإرتفاع الخسائر المتراكمة إلى 50.1% من رأس المال إلى :

1- إرتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة لأثر جائحة فيروس كوفيد 19 على جميع قطاعات المجموعة.

2- إنتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

3- قيام الشركة بتسجيل مخصص مخزون بطى الحركة و متقادم، خسائر إنخفاض فى القيمة و شطب ديون قديمة.

4- إرتفعت الخسائر من قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الإحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.

5- قيد خسائر إنخفاض فى قيمة أصول غير ملموسة و يمثل الرصيد المتبقي من حق إستخدام برامج التعلم الإلكتروني وموائمة المناهج التعليمية.

سيستمر تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

يعود السبب فى إرتفاع صافى خسارة العام بمقدار 0.7 مليون ريال عن النتائج المالية التقديرية السنوية المنشورة على تداول بتاريخ 17 يونيو 2020م إلى إنخفاض الإيرادات الإخرى بما يقارب 0.4 مليون ريال، و إرتفاع مصروفات البيع و التسويق بما يقارب 0.3 مليون ريال.

بدأت إدارة الشركة خلال الربع الرابع تنفيذ عدد من الخطط لخفض تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 على عمليات الشركة و تتضمن :

1- خفض رواتب جميع العاملين،

2- تقليص عدد الموظفين،

3- مفاوضات مع مالكي الوحدات المستأجرة لمنح الشركة تخفيض على الإيجار او فترات تعويضية،

4- تحويل المخزون من المعارض المغلقة إلى المعارض المفتوحة،

5- رد مخزون إلى الموردين،

6- تطبيق الإجراءات الإحترازية فى مكاتب و معارض الشركة لحماية العملاء و الموظفين.

-تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة كما فى 31 مارس 2020م اكثر من 50% من رأس مال الشركة و حسب نص المادة المائة بعد الخمسون من نظام الشركات إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع فى اي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول فى الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة و على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك و على مجلس الإدارة – خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع خلال خمسة أربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد فى نظامها الأساس و تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة بالمادة أو إذا إجتمعت و تعذر عليها إصدار قرار فى الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة فى المادة و لم يتم الإكتتاب فى كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

قام مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للإنعقاد بتاريخ 15 يوليو 2020م للتصويت على الموافقة على زيادة رأس المال وفق توصيته الي الجمعية العامة.