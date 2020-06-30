أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من جرائم العثمانيين.. سرقة قطع من الحجر الأسود ومقتنيات المسجد النبوي الشريف

Print
من جرائم العثمانيين.. سرقة قطع من الحجر الأسود ومقتنيات المسجد النبوي الشريف من جرائم العثمانيين.. سرقة قطع من الحجر الأسود ومقتنيات المسجد النبوي الشريف
وسائل الإعلام التركية تفاخر بهذه الوقائع

من جرائم العثمانيين.. سرقة قطع من الحجر الأسود ومقتنيات المسجد النبوي الشريف

مارست الدولة العثمانية أبشع الجرائم خلال فترة حكمهم من خلال تهجير السكان من بلدانهم والنهب وسرقة الثروات والقتل العلني بالمدافع والبنادق، وما زال التاريخ يستذكر جرائم العثمانيين، واليوم نستعرض بعض ما قامت بها الدولة العثمانية من الجرائم، كالسرقة والنهب والسلب.

سفر برلك

قامت الدولة العثمانية على يد المجرم السفاح فخري باشا بتهجير سكان المدينة المنورة بشكل قسري، وقد ذكر المؤرخ المعروف محمد حسين زيدان في كتابه "ذكريات العهود الثلاثة" ما قام به العثمانيون من جريمة الترحيل الجماعي لأهل المدينة المنورة، وتجويع أهلها، وقام الجنود العثمانيون بتخزين التمور في المستودعات واقتحام البيوت وسلب أقوات أهل المدينة من المؤن، كما وثّق العديد من الأدباء والشعراء والمؤرخين المدنيين المعاصرين لحادثة سفر برلك، مثل الأديب ضياء عزيز، في كتابه "حياتي مع الجوع والحب والحرب" والمؤرخ أمين مدني، وفي الجزء الخامس من كتاب "طيبة وذكريات الأحبة" يروي المؤلف أحمد أمين صالح مرشد في فصل مطول جريمة ترحيل أهل المدينة المنورة.

كما أن للدكتور سعيد بن وليد طولة، كتابًا صدر عام 1437هـ/ 2016، وأضاف أن المجرم فخري باشا قام بسرقة المقتنيات والكنوز من الحجرة النبوية من المسجد النبوي الشريف، وإرسالها عبر القطار إلى إسطنبول قبل مغادرة الجيوش العثمانية المدينة المنورة.

سرقة قطع من الحجر الأسود

تفتخر وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية ببث خبر سرقة العثمانيين قبل 5 قرون قطعاً من الحجر الأسود من الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وباعتراف صريح من الوكالة التركية الرسمية أن المعماري العثماني "سنان" قام بتثبيت أربعة أجزاء منها في جامع "صوقوللو محمد باشا" في إسطنبول، أما القطعة الخامسة، فهي لا تزال مثبتة في ضريح السلطان سليمان القانوني، بينما توجد القطعة السادسة في مسجد "أسكي" في مدينة "إديرنا" في الشمال الأوروبي لتركيا، وهذه بعض حقائق الدولة العثمانية والذي يفتخر بهم الأتراك الحاليون أن الأماكن المقدسة لم تسلم من جرائمهم ومن سرقتهم، بل وصل بهم الحد بسرقة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وتجردوا من جميع القيم الإنسانية والدينية.

ويسير العثمانيون الحاليون أمثال أردوغان على خطى أسلافهم وأجدادهم العثمانيين بسرقة الثروات ونهب خيرات البلاد، وقمع الصحفيين وأفراد الشعب تحت ذريعة واهية وتهم كاذبة وقتل الأبرياء بدون محاكمة أي جرم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية