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باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304

باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان اليوم 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304 حالات وفاة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 2846 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 209337 حالة.
وأضاف أن 98503 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2689 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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