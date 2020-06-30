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"كاف" يقرّر: تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية إلى يناير 2022

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"كاف" يقرّر: تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية إلى يناير 2022 "كاف" يقرّر: تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية إلى يناير 2022
إقامة الدور قبل النهائي ونهائي دوري الأبطال على ملعب واحد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء؛ تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وتسبّبت أزمة كورونا في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس الماضي؛ مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرّر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل، لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

كما قرّرت اللجنة التنفيذية في الكاف إقامة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام على ملعب واحد في دوالا بالكاميرون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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