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"الموارد البشرية" بالرياض تنفذ حملة تعقيم المساجد والمصليات في فروعها

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تم توفير مستلزمات الوقاية وأجهزة قياس الحرارة لضمان سلامة الموظفين

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية؛ لتعزيز الوقاية من تفشّي المستجد والحدّ من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

وأولى تلك المبادرات نفذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية تتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له، بالتعاون مع شركة "لانا" الطبية وشركة "موبي" للمنظفات، وجمعية "ريف" الخيرية.

ونظّمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على كافة موظفي وموظفات الفرع.

وتأتي هذه المبادرات استكمالًا لجهود فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض التي تهدف في مجملها إلى توفير البيئة الآمنة والصحية للموظفين والموظفات في كافة مقرّات العمل.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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