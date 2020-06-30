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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري

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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري
تم اجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف

إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرض لحادث مروري

مكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أُحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر، وتجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى، وكسر بالكاحل الأيمن.

وتم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي، وأخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن، وأخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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