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مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة

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مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة
المعلومات تؤكد أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار

مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة

لقي شخص مصرعه إثر سقوط مركبته من نوع "شاحنة" من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل فقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الشاحنة توفي على الفور من جراء الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

إلى هذا تؤكد المعلومات أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار ما أدى إلى سقوط الشاحنة من فوق الجسر الرابط بين الشرائع، مروراً بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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