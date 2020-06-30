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"الجميعة" ينوه بدور الإعلام والاتصال بتعليم الباحة

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أكد أثره على تعزيز قدرة المجتمعات على تجاوز التحديات والأزمات

نوّه المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، إلى جهود تعليم الباحة ممثلًا في إدارة الإعلام والاتصال في تنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1441، وتفعيل البرامج التوعوية خلال جائحة كورونا، وتحقيق مستهدفات التعلم عن بعد خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال خطابَي شكر وتقدير وجههما للمدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ لمتابعته وحرصه وتضافر الجهود للجميع للوصول للغايات الإعلامية المشتركة، مصحوبة بكلمات الشكر لمدير الإعلام والاتصال بالإدارة علي بن سعد الدحيمي، ومساعدته فتحية مسفر الغامدي، على العمل المخلص في تطبيق إجراءات "دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي"، وما صاحبها من مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرَّة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

من جهته أكّد المدير العام للتعليم مضامين أهمية أثر الإعلام على تعزيز قدرة المجتمعات على تجاوز ما قد يواجهها من تحديات وأزمات وفاعليته نحو مساعدتها على إيجاد الحلول التي تعزّز فرصها في النجاح، وتمكّن أفرادها من التعرّف بدقة على متطلبات التميّز، ليكون بذلك الإعلام جسرًا ممتدًّا وذراعًا فعالًا لتحقيق الأهداف وإبراز الصورة المشرقة للمنجزات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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