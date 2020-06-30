شيخ شمل "الرشايدة" في الكويت عن "الدويلة": زج باسم القبيلة لتحقيق مطامعه الشخصية

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دعا إلى الالتفاف حول حكومة أمير البلاد

بثّ شيخ شمل قبيلة الرشايدة في الكويت بدر بن عوض المسيلم، بيانًا يستنكر من خلاله التسجيلات الصوتية المسربة بين مبارك الدويلة والرئيس الليبي السابق معمر القذافي في "خيمة الشر"، وأشار "المسيلم" في بيانه إلى أن الشخص زجّ باسم القبيلة من أجل تحقيق مطامع شخصية.

وقال "المسيلم": "باسمي وباسم قبيلة الرشايدة كافة نستنكر التسجيلات الصوتية المسرّبة لأحد المنتمين لأحد الأحزاب، والذي زج باسم قبيلة الرشايدة من أجل تحقيق مطامع شخصية في نفسه، ولذلك نحن نؤكد على ما دعانا له المغفور له بإذن الله أمير شمل قبيلة الرشايدة عوض فلاح مفرج المسيلم في عام 2013؛ حين قال إن قبيلة الرشايدة وأبناءها الكرام أكبر بكثير أن ينجرّوا وراء بعض المفتتين الذين يسعون لخلق الفتنة وتفكيك المجتمع وفق أهدافهم الشخصية".

وأضاف البيان: "نوضح للجميع أن قبيلة الرشايدة جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي بجميع أطيافه، وإننا نسعى دائمًا إلى لمّ الصفوف والبعد عن الفتنة لاستقرار هذا الوطن في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وندعو الجميع لطاعة ولي الأمر التي أمرنا بها الله تعالى ورسوله الكريم، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد".