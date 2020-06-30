أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات

Print
منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات
للتخفيف عنهم في ظل جائحة كورونا

منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات

في مبادرة منهم للتخفيف عن الطلبة المستجدين في ظل جائحة كورونا؛ واستمرار المنحة المقدمة من مؤسسي جامعة المستقبل بالقصيم للطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442هـ، بنسبة تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث خُصصت المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وتستمر طيلة الفترة النظامية للتخرج، علمًا بأن هذه المنحة لا تشمل طلبة كلية طب الأسنان.

من جهته، قدم مدير عام جامعة المستقبل يوسف بن صالح الشتيوي، شكره وتقديره لمؤسسي الجامعة على هذه المبادرة التي تأتي كمساهمة من الشركة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمعي في مراعاة مثل هذه الظروف، ومساندة أبنائها، وحكومتنا الرشيدة- وفقها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لم تألُ جهدًا في دعم قطاع التعليم الأهلي؛ حيث ذللت الصعاب، ودعمت، وحفزت، وساندت.

وأعلنت جامعة المستقبل عن بدء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1442هـ، في عدة تخصصات هي: الهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال "المحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية"، بالإضافة إلى الحقوق، واللغة الإنجليزية، وطب وجراحة الفم والأسنان، حيث يتم تقديم طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال مكتب وحدة القبول والتسجيل ومقرها مبنى إدارة الجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية