مركز التواصل ينظم لقاءً عن الأثر الاقتصادي لكورونا محليًّا ودوليًّا

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يعقد افتراضيًّا مساء الغد.. بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" إحدى مبادرات وزارة المالية، لقاء افتراضيًّا بعنوان "الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا محليًّا ودوليًّا"، مساء يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 1 يوليو 2020م، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمّين في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية، وتسليط الضوء على ما يستجدّ بشأن جائحة كورونا على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

ويشارك في اللقاء الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور خالد السويلم، وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الأستاذ عبدالله الربدي، والصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد البيشي.

ويناقش اللقاء مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وتأثيراتها عالميًّا ومحليًّا، بالإضافة إلى التجارب الدولية لمواجهة تلك الأزمات والخيارات المتاحة أمام الدول للخروج من تداعيات فيروس كورونا، مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة في الإجراءات والسياسات المالية التي تتخذها الحكومات أثناء الأزمة، والفرص الاستثمارية ومستقبل الاستثمار العالمي، والخطط والسياسات المالية للتعافي من الأزمات.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار تحقيق أهداف مركز التواصل والمعرفة المالية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، كما يعمل المركز على متابعة كافة المستجدّات في الإطارين المالي والاقتصادي.

وتم عقد عدد من اللقاءات الافتراضية خلال الشهر الماضي جمعت عددًا من المسؤولين والمختصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة لإصداره تقارير يومية وأسبوعية حول تداعيات فيروس كورونا وأبرز المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.فيروس كورونا الجديد