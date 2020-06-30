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العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا

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العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ49109

العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 49109 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بأن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943.

وسجلت 1786 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406؛ منهم 29 في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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