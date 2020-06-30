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الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه

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الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه
من بينها "أستراليا وكندا واليابان والمغرب".. ابتداء من الغد

الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.


وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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