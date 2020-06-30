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نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا

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نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا
خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة بالمنطقة

نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا

أكد أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بجهود تعليم جازان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.

وتسلم في مستهل اللقاء التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية "16" مشروعًا جديدا نفذت بأكثر من (121) مليون ريال للاستفادة منها في خدمة (7658) طالبًا وطالبة .

من جانبه أكد مدير عام تعليم جازان حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بالمملكة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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