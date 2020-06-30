متحدث "الصحة": الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا ولكن تطاير الرذاذ ينقل العدوى

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قال خلال الإيجاز الدوري: فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بالفيروس من عدمه

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى، مبيناً أن فترة حضانة فيروس #كورونا بين 10 إلى 14 يوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا: هناك 7 أنواع لفيروسات #كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وتابع: الدراسات أشارت إلى ارتباط فيروس #كورونا بالحيوانات وأبرزها #الخفاش".

وقال "العبد العالي": فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه، ويعتمد التعافي على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

وتابع: فيروس #كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

ونجدد التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي