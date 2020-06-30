مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ

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استقبلت البحرين 11 مليون سائح

كشفت مصادر بحرينية إعادة فتح جسر الملك فھد أمام حركة المسافرين في 27 يوليو المقبل، بعد أن استمر مغلقًا بسبب الجائحة منذ 7 مارس الماضي فيما يستعد قطاع السیاحة والترفیه البحريني لاستقبال السیاح والزوار السعوديين وفقًا لموقع "أخبار 24".

ويذكر أن مملكة البحرين قد استقبلت خلال العام 2019 نحو 11 ملیون سائح منهم 9 ملايین سعودي عبر جسر الملك فھد ويسلكه يومیًا 75 ألف مسافر، فیما تقدر مساھمة القطاع السیاحي في الاقتصاد البحريني بـ3.6% سنوي، بما يعادل 13 ملیار دولار تأتي استعدادات قطاع السیاحة البحريني لاستقبال الزوار والسیاح بعد اتخاذ الاحترازات الوقائیة والسماح بالانتقال والسفر في دول مجلس التعاون.جسر الملك فهد البحرين