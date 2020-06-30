أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ

Print
مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ
استقبلت البحرين 11 مليون سائح

مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ

كشفت مصادر بحرينية إعادة فتح جسر الملك فھد أمام حركة المسافرين في 27 يوليو المقبل، بعد أن استمر مغلقًا بسبب الجائحة منذ 7 مارس الماضي فيما يستعد قطاع السیاحة والترفیه البحريني لاستقبال السیاح والزوار السعوديين وفقًا لموقع "أخبار 24".

ويذكر أن مملكة البحرين قد استقبلت خلال العام 2019 نحو 11 ملیون سائح منهم 9 ملايین سعودي عبر جسر الملك فھد ويسلكه يومیًا 75 ألف مسافر، فیما تقدر مساھمة القطاع السیاحي في الاقتصاد البحريني بـ3.6% سنوي، بما يعادل 13 ملیار دولار تأتي استعدادات قطاع السیاحة البحريني لاستقبال الزوار والسیاح بعد اتخاذ الاحترازات الوقائیة والسماح بالانتقال والسفر في دول مجلس التعاون.جسر الملك فهد البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية