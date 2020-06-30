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"سعود الطبية": ولادة قيصرية تنقذ سيدتين أصيبتا بكوفيد-19

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"سعود الطبية": ولادة قيصرية تنقذ سيدتين أصيبتا بكوفيد-19 "سعود الطبية": ولادة قيصرية تنقذ سيدتين أصيبتا بكوفيد-19
المولودان بحالة صحية جيدة.. والمصابتان خرجتا من المستشفى

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق طبي، متخصص بمستشفى النساء والولادة سيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعدما أجرت عمليتين قيصريتين ناجحتين تحت إجراءات احترازية مشددة.

وأوضحت المدينة على لسان مدير مستشفى النساء والولادة د.عفاف التويجري، أن المريضة الأولى كان لديها عدة عمليات قيصرية سابقة ومشيمة متقدمة، وقد حضرت للمستشفى وهي في حالة نزيف حاد، أما المريضة الثانية، فكان لديها حمل عالي الخطورة وتعاني من تجلطات وتستخدم أدوية مسيلة للدم.

وأضافت د."التويجري" أنه بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس تم تنويمهما في إحدى غرف العزل وإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان عليهما وعلى صحة الجنينين ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

وأكدت د."التويجري" أن العمليتين تكللتا بالنجاح، والمواليد بحالة صحية جيدة، وأن المصابتين قد تعافتا -ولله الحمد- من المستجد، وخرجا من المستشفى.

وختمت د."التويجري" تصريحها منوهة بأن أطباء العناية المركزة كانوا عناصر فعالة في علاج المريضتين.

يذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والتخدير، وفنيي التخدير، والتمريض.مدينة الملك سعود الطبية مستشفى النساء والولادة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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