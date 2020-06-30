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90 % من القضايا حُلت.. ترحيب أممي بجهود "ثلاثي سد النهضة" ودعوة لاتفاق

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90 % من القضايا حُلت.. ترحيب أممي بجهود "ثلاثي سد النهضة" ودعوة لاتفاق 90 % من القضايا حُلت.. ترحيب أممي بجهود "ثلاثي سد النهضة" ودعوة لاتفاق
سنوات من المفاوضات للبحث عن نهاية.. واتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا

90 % من القضايا حُلت.. ترحيب أممي بجهود

شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإثيوبيا والسودان، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، بناءً على "الجهود الإيجابية" للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، أمس الاثنين: "الأمين العام يرحب بنتائج الاجتماع الاستثنائي للاتحاد الإفريقي (الذي جرى الجمعة) بشأن سد النهضة".

وأضاف "دوجاريك": "يثني الأمين العام على الاتحاد الإفريقي؛ لقيادته الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "يشجع الأمين العام مصر وإثيوبيا والسودان على البناء على الزخم الإيجابي والتوصل إلى اتفاق مفيد لجميع الأطراف".

وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث، قال الاتحاد الإفريقي، في بيان السبت، إنه تم حل أكثر من 90 في المائة من قضايا المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول إلى اتفاق خلال أسبوعين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، جلسة خاصة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

وتعثرت المفاوضات بين هذه الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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