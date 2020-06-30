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الإمارات: 421 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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الإمارات: 421 إصابة جديدة بـ "كورونا" الإمارات: 421 إصابة جديدة بـ "كورونا"
تسجيل 490 حالة شفاء ووفاة واحدة

الإمارات: 421 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و490 حالة شفاء وحالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 48.667 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37,566 .الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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