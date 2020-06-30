خطة تسريع التعافي.. الاقتصاد البريطاني يمر بأعمق ركود منذ 40 عاماً

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يعلنها "جونسون" اليوم وتتضمن الاستثمار في البنية التحتية

تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020، إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقًا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لما أوردته "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).

من ناحتيه، أفاد بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر بأن الاقتصاد البريطاني ربما تقلص بنسبة 20 بالمئة في النصف الأول من 2020 بعد أن أثر الإغلاق على معظم القطاعات في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو (حزيران).

وأضاف البنك المركزي أن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.

ويعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق اليوم، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليار دولار).

وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع مارس آذار، غير أن بعض علامات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.الاقتصاد البريطاني فيروس كورونا الجديد