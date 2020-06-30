"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على "حماية المؤشرات الجغرافية"

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النظام يهدف لمنع استغلال الأشخاص غير المخولين لشهرة المنتجات المحلية

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن "مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية" وتقديم المرئيات أو الملاحظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 2/ 12/1441هـ الموافق 23/07/ 2020م، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

ويهدف هذا المشروع لتوفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية، ومنع استغلال الأشخاص، غير المصرح لهم، لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.

وتتضمن الأهداف كذلك، تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على مشروع نظام المؤشرات الجغرافية بلغته العربية من خلال زيارة الموقع الرسمي SAIP.GOV.SA.الهيئة السعودية للملكية الفكرية