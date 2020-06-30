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حوار مباشر مع مجموعة من الطلاب الشباب لتشجيعهم قبل الاختبارات ينقلب مفاجأة

سخر زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصبح حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو عليه علامات عدم إعجاب Dislike بالآلاف.

"أردوغان" كان قد أجرى حوارًا مباشرًا مع مجموعة من الطلاب الشباب يوم السبت الماضي لتشجيعهم قبل الاختبارات النهائية بساعات، إلا أنه فوجئ بوابل من التعليقات على الفيديو التي تقول له: "لن نصوت لكم" و"سنلتقي أمام الصناديق"، فضلًا عن تسجيل مئات الآلاف من المتابعين "عدم إعجاب" بالفيديو.

ووفق "زمان التركية"، أجبر ذلك "أردوغان" على غلق التعليقات.

"أوغلو" خاطب الشباب في مقطع فيديو كان في خلفيته موسيقى “راب”، وقال: "لقد أرادوا قمعكم ومنعكم من كتابة التعليقات. من يعتقدون أن بإمكانهم تكميم أفواهكم، مخطئون؛ لأن Dislike بمفردها تعني الكثير".

كيليجدار أوغلو نشر مقطع الفيديو الخاص به على "تويتر"، ليوجه انتقادات لـ"أردوغان" ونظامه بسبب غلق التعليقات أسفل الفيديو الحواري بعد موجة الانتقادات التي انهالت عليهم.أردوغان أوغلو تركيا