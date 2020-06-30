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صوالين الحلاقة بالعاصمة المقدسة.. إقبال ‏عنوانه الالتزام

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صوالين الحلاقة بالعاصمة المقدسة.. إقبال ‏عنوانه الالتزام صوالين الحلاقة بالعاصمة المقدسة.. إقبال ‏عنوانه الالتزام
عقب رفع المنع والعودة للحياة ‏الطبيعية بحذر

صوالين الحلاقة بالعاصمة المقدسة.. إقبال ‏عنوانه الالتزام

استأنفت صوالين الحلاقة الرجالية بالعاصمة المقدسة نشاطها بعد رفع الإيقاف عنها والعودة للحياة الطبيعة بحذر ووسط تطبيق ‏‏الضوابط الوقائية المعتمدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ‏المستجد "كوفيد-19".‏

وشهدت صوالين الحلاقة إقبالاً ‏يضفي عليه الالتزام الجاد والحذر وتطبيقها للضوابط الوقائية المعتمدة التي ‏أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تضمنت الإرشادات والاشتراطات الواجب اتباعها وذلك حماية وسلامة للجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا المستجد.

وأظهرت جولة ميدانية عددًا من محال الحلاقة ملتزمة بالإرشادات والاشتراطات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها والتي أصدرتها الجهات المختصة والتي تتضمن التأكيد على الزبائن بالحجز المسبق إن أمكن، وارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد، ووضع رداء القص، وشريط الرقبة، ومنع المرافقين للزبائن بوجودهم داخل المحل، كذلك توفير كميات من الصابون لغسل الأيدي، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر.

وتضمنت الاشتراطات الوقائية كذلك غسل العمال أيديهم بالماء الدافئ والصابون بشكل متكرر، وارتداء الملابس الواقية، وغطاء الوجه، واستخدام أدوات حلاقة جديدة لكل شخص، والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه، وحث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم، وتقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، والعمل على تنظيف وتطهير الأسطح البيئية وأرضية المحال والمتعلقات.

من جهتها، أكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة تلك الصوالين لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال جولاتها الرقابية المستمرة وتطبيق الإجراءات النظامية والغرامات المالية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق الصالون.مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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