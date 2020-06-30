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ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء المصرية: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب

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ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء المصرية: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء المصرية: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب
قالت: منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم

ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء المصرية: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب

نشرت دار الإفتاء المصرية، جرافيك على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه إن جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء الذين نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، فمنذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم.

وأضافت دار الإفتاء في الفيديو المنشور بمناسبة ذكرى 30 يونيو إن تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية، وفسروا القرآن بأهوائهم، وأسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم، وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة.

وأوضحت الدار في الفيديو الذي حمل عنوان "جماعات الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان"، أن الجماعة الإرهابية وصفت المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، وحادوا عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، وسفكوا الدماء واستحلوا الكذب ولم يتورعوا عن خيانة المؤسسات وخيانة ما ائتمنوا عليه من معلومات، وتحالفوا مع أعداء البلاد.

واختتمت بحسب ما نقلت بوابة أخبار اليوم بقولها: "والله بيننا وبينهم، وجند مصر في مواجهتهم وسهام الحق في نحورهم، ولينصرن الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وسيحفظ الله بحفظه أمن مصر وأمانها وأرضها وسماءها ولو كره الحاقدون من جماعة الإخوان، راعية البغي وداعمة الضلال".

https://www.facebook.com/watch/?v=873234169837679دار الإفتاء المصرية فيس بوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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