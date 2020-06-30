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طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟

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فيديو طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟ طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟
في النهاية خرج من مكانه

فيديو طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟

في طريف من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قطتان تتناولان طعامهما من إناء على ممر خشبي، وفجأة ظهرت يد من بين ألواح الخشب! كان هناك من يحاول سرقة طعام القطتين!

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط صاحب القطتين فيديو اللحظات الطريفة في منزله بمدينة دوثان ‏في ولاية ألاباما، حين وضع الطعام للقطتين الصغيرتين؛ لكنه فوجئ بيديْ حيوان الراكون تخرجان من تحت الممر، وتمتدان بين ألواح الخشب حتى قِطَع الطعام الجاف في الإناء فتسحبها إلى أسفل؛ ليأكلها، وبعدها تعود اليدان لتواصلا سرقة الطعام.

وتضيف الصحيفة: تبدو القطتان الصغيرتان غير منزعجتين من الضيف غير المدعو، فتتوقفان لحظة لإلقاء نظرة على يديه قبل العودة إلى الطعام.

وفي النهاية يخرج الراكون من أسفل الممر الخشبي، لينضم إلى القطط ويمد يديه ليأكل معهما.

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فالراكون حيوان ثديي يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله وجه يشبه الثعلب وجسم يشبه القط السمين، يبلغ طوله حوالى متر تقريبًا، متضمنًا ذيله الكثيف، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجرام، يتغذى على الفئران والعصافير والبيض والحشرات والأسماك والضفادع، بالإضافة لقائمة متنوعة من الفواكه والخضراوات. ولاية ألاباما الأمريكية اليد المتسللة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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