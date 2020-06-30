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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا

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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا
في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل "الصمعاني" المولى -عزّ وجلّ- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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