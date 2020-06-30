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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على بورصة كراتشي

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على بورصة كراتشي "التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على بورصة كراتشي
"العثيمين" يؤكد التضامن مع باكستان لمكافحة الإرهاب

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف بورصة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد موقف المنظمة الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكالها، مؤكداً وقوف المنظمة مع جمهورية باكستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب.الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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