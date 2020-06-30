كورونا.. مشافي إيران لم تعد قادرة على استيعاب المزيد

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إجمالي الوفيات 10817 والإصابات وصلت لـ227662

قالت جامعة طهران للعلوم الطبية: إن المشافي الـ6 التي خصصتها الجامعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، باتت شبه ممتلئة، وإن المشافي الجامعية التابعة لها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد.

وقال نائب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، إنه تم تخصيص 500 سرير في مشافي جامعة طهران لعلاج المصابين بفيروس كورونا؛ مشيرًا إلى إمكانية تخصيص أسرَّة الأقسام الأخرى لمرضى الفيروس؛ مما قد يؤثر على استيعاب المصابين بالأمراض الأخرى.

وحذّر من أنه "في حال لم تتمكن السلطات من السيطرة على تفشي الفيروس في العاصمة الإيرانية، ستكبر كرة الثلج، ولن يعود النظام الصحي قادرًا على الاستيعاب".

وكانت رئيسة اللجنة الصحية في مجلس بلدية طهران، ناهيد خداكرمي، قد قالت أمس الاثنين: إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 5 آلاف حالة من أصل أكثر من عشرة آلاف حالة في عموم البلاد؛ فيما حذر علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران من أن معدلات الإصابة بالفيروس في العاصمة تتزايد بشكل مثير للقلق.

ووفق "روسيا اليوم" في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد طهران، قالت جامعة العلوم الطبية: إن "الوضع الصحي في المدينة قد تخطى الحالة الحمراء، إلى الإنذار الخطر جدًّا".

وقال علي أصغر أنجيدني، مدير فريق مراقبة فيروس كورونا في الجامعة: إن مدينة مشهد تشهد أعلى معدلات الإصابة بالفيروس منذ تفشيه في مارس الماضي؛ مشيرًا إلى احتمال إعادة فرض القيود على بعض الأعمال في المدينة.

وأعلنت إيران اليوم تسجيل 147 وفاة جديدة بفيروس #كورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 10817 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 227662 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد