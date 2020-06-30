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شاهد من شقراء.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة ٣٥ ألف م٢

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أعمال نفّذتها "بلدية القصب" في مركز الجريفة بعد إنذار المعتدين وإمهالهم

شاهد من شقراء.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة ٣٥ ألف م٢

تصوير:عبدالرحمن النمي:نفّذت بلدية القصب أعمال إزالة لتعديات على أراضي حكومية بمساحة (35.400) متر مربع، بمركز الجريفة شمال غرب محافظة شقراء؛ وذلك بعد إنذار المعتدين على تلك الاراضي وإعطائهم مهلة لإزالة تعدياتهم.

وشملت التعديات المخالفة في إقامة أسوار من البلوك وشبوك، وغرف من الصفيح، وأحواش وحظائر للأغنام، وعقوم ترابية ومنشآت من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية.

وأوضحت بلدية القصب، أنها تابعت أعمال التعديات ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة، وجرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدين، وجرى إنذارهم بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات فوراً، ولم يتم التجاوب مع البلدية، وباشرت الآليات إزالة التعديات بإشراف لجنة مشكلة لذلك ومساندة قوة أمنية.

وحذرت البلدية من أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية وحفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع البلدية المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلدية.

وأهاب رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، بالمواطنين، التعاون مع البلدية للقضاء على أي تعدٍ على أرض حكومية.

شاهد من شقراء.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة ٣٥ ألف م٢

شاهد من شقراء.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة ٣٥ ألف م٢

شاهد من شقراء.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة ٣٥ ألف م٢

محافظة شقراء بلدية القصب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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