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مساء dmc - محاصرة حازم صلاح أبو اسماعيل وأنصاره لمدينة الإنتاج وتهديد الإعلاميين بالذبح ديسمبر 2012

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