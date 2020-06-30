رؤساء مراكز ومنظمات إسلامية يثنون على قرار المملكة الخاص بموسم الحج

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منوهين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لخدمة حجاج بيت الله الحرام

أثنى رؤساء المراكز والمجالس والمنظمات الإسلامية في عدد من الدول، على قرار المملكة بإقامة فريضة حج هذا العام بأعداد محدودة؛ منوهين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون الشيخ إسماعيل حسين أوسا على قرار المملكة في الحفاظ على سلامة الحجاج، وأنه يأتي متوافقًا مع المقاصد الشرعية، ويسهم في تمكين الناس من أداء الفريضة دون تعطيل.

من جانبه نوه رئيس منظمة الدعوة والإرشاد في نيجيريا الدكتور هارون أبونيا أجا، بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة؛ مؤكدًا حرص قيادة المملكة على مصالح الإسلام في العالم؛ مؤيدًا ما تتخذه المملكة من قرارات حكيمة لصالح الأمة الإسلامية والعالم.

وأكد رئيس مجلس العلماء بشبه جزيرة زامبوانجا بجنوب الفلبين الشيخ مهيمن شاكلي، أن القرار يحقق الوقاية، وسلامة البشرية وحمايتها من جائحة وباء كورونا، وأن هذا القرار يأتي حرصًا من المملكة على أمن ومصلحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.

بدوره، أشاد نائب رئيس المركز الإسلامي بكولومبيا الشيخ عيسى غارسيا، بالإجراءات الحكيمة التي اتخذتها المملكة في إطار سعيها لمنع انتشار وباء كورونا، والحفاظ على النفس البشرية.رؤساء المراكز والمجالس والمنظمات الإسلامية فريضة الحج