أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رؤساء مراكز ومنظمات إسلامية يثنون على قرار المملكة الخاص بموسم الحج

Print
رؤساء مراكز ومنظمات إسلامية يثنون على قرار المملكة الخاص بموسم الحج رؤساء مراكز ومنظمات إسلامية يثنون على قرار المملكة الخاص بموسم الحج
منوهين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لخدمة حجاج بيت الله الحرام

رؤساء مراكز ومنظمات إسلامية يثنون على قرار المملكة الخاص بموسم الحج

أثنى رؤساء المراكز والمجالس والمنظمات الإسلامية في عدد من الدول، على قرار المملكة بإقامة فريضة حج هذا العام بأعداد محدودة؛ منوهين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون الشيخ إسماعيل حسين أوسا على قرار المملكة في الحفاظ على سلامة الحجاج، وأنه يأتي متوافقًا مع المقاصد الشرعية، ويسهم في تمكين الناس من أداء الفريضة دون تعطيل.

من جانبه نوه رئيس منظمة الدعوة والإرشاد في نيجيريا الدكتور هارون أبونيا أجا، بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة؛ مؤكدًا حرص قيادة المملكة على مصالح الإسلام في العالم؛ مؤيدًا ما تتخذه المملكة من قرارات حكيمة لصالح الأمة الإسلامية والعالم.

وأكد رئيس مجلس العلماء بشبه جزيرة زامبوانجا بجنوب الفلبين الشيخ مهيمن شاكلي، أن القرار يحقق الوقاية، وسلامة البشرية وحمايتها من جائحة وباء كورونا، وأن هذا القرار يأتي حرصًا من المملكة على أمن ومصلحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.

بدوره، أشاد نائب رئيس المركز الإسلامي بكولومبيا الشيخ عيسى غارسيا، بالإجراءات الحكيمة التي اتخذتها المملكة في إطار سعيها لمنع انتشار وباء كورونا، والحفاظ على النفس البشرية.رؤساء المراكز والمجالس والمنظمات الإسلامية فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية