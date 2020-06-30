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بعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر

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بعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر بعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر
"وزير الصحة ": لا نستبعد الاستعانة بالشرطة لفرض الإجراءات

بعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، إن بلاده ستجري قريباً تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفشٍ كبيرٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وتعد ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفق رويترز قال هانكوك لشبكة سكاي التلفزيونية "سنطرح تغييراً قانونياً قريباً جداً، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر -مع الأسف- ستتطلب دعما قانونيا".. ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.

كانت الحكومة قد قالت، الإثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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