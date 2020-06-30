أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تراجع بالوفيات وزيادة في الإصابات.. كورونا يستشري بالولايات المتحدة

Print
تراجع بالوفيات وزيادة في الإصابات.. كورونا يستشري بالولايات المتحدة تراجع بالوفيات وزيادة في الإصابات.. كورونا يستشري بالولايات المتحدة
جونز هوبكنز: ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى نحو 2.6 مليون

تراجع بالوفيات وزيادة في الإصابات.. كورونا يستشري بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى نحو 2.6 مليون مصاب.

ووفق "سكاي نيوز" بسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وبلغ مساء الإثنين 355 وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

شبكة عيون الإخبارية