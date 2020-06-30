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دعونا نواجه الانقلاب الحراري.. "كراني" يحذّر: تجنبوا أشعة الشمس

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دعونا نواجه الانقلاب الحراري.. "كراني" يحذّر: تجنبوا أشعة الشمس دعونا نواجه الانقلاب الحراري.. "كراني" يحذّر: تجنبوا أشعة الشمس
قال: تراوحت الحرارة العظمى ببعض المناطق ما بين 47 و48 مئوية

دعونا نواجه الانقلاب الحراري..

حذّر خبير الأرصاد حسن كراني، من التعرّض لأشعة الشمس في عدد من المناطق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة التي قد تتجاوز الـ 48 درجة مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في تويتر: دعونا نواجه الانقلاب الحراري.. على المنطقة الغربية.. المنطقة الوسطى خاصة شرقها.. القطاع الشرقي خاصة وسطه.. والتي تراوحت فيه العظمى أمس ما بين (47 درجة مئوية و48 درجة مئوية) في الظل.. أي أنها تخطت الخمسين تحت أشعة الشمس.

وأضاف: تجنبوا أشعة الشمس، لتجنّب ضرباتها.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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