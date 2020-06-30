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جابر : في الأردن مات ... وقرار فتح المطارات سيادي

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جابر : فيروس كورونا في الأردن مات ... وقرار فتح المطارات سيادي جابر : في الأردن مات ... وقرار فتح المطارات سيادي

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة سعد جابر الأحد، إن قرار فتح المطارات سيادي، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل دقيقة بهذا الخصوص.

وتحدث جابر  :  عن فريق عمل يدرس فتح المطارات من جميع جوانبه، مشيرا إلى وضع معايير معينة والتفاصيل يجب أن تكون دقيقة ومدروسة.

واضاف : وتتعلق المعايير بعدد الإصابات اليومي نسبة لعدد السكان، ومعايير أخرى مثل عدد الفحوص، وهي أدق من المعايير التي وضعتها الدول الأوروبية ودول الخليج العربي.

وبين : انم تم تشكيل لجنة لتحديد الدول التي تشبه الوضع الوبائي للأردن، بحيث ينظر للفصحوص الإيجابية بتلك الدول وعدد الاصابات بها والفحوصات التي تجرى بها، ضمن معايير دقيقة، ومدروسة.

وبين  : ان "دول الخليج بها إصابات عالية معظم دول الخليج الإصابات فيها تفوق الألف ... وقد يكون هناك نوع من الحجر وتدرس خيارات أخرى ....".

وقال جابر إن المستجد "نشف ومات ولا توجد حالات داخل الأردن والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى وان الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت".

جي بي سي نيوز

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