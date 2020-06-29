ميليشيات إيرانية تعيد انتشارها بدير الزور وتعتقل 4 "متعاملين"

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جي بي سي نيوز :- تشهد محافظة دير الزور استنفاراً كبيراً للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن مناطق نفوذها، ولا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها يوم أمس ضمن قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القوات الإيرانية، تعمد إلى شن حملات أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، بتهمة "التخابر والتعامل مع إسرائيل"، وجرى اعتقال 4 منهم حتى اللحظة، كما تعمل الميليشيات الإيرانية إلى إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت يوم أمس السبت، بأن 6 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، والتي استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

وفي 23 حزيران/يونيو، استهدفت الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة-دير الزور شرق سورية، حيث دمرت مركزا عسكريا للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.

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