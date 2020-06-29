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شاهد.. قائد شاحنة يعكس طريق المستوي ومرور شقراء يطيح به بالقوة الجبرية

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اصطدم بالصبات وإحدى الشاحنات .. وتبين أنه كان يحاول الانتحار

شاهد.. قائد شاحنة يعكس طريق المستوي ومرور شقراء يطيح به بالقوة الجبرية

تمكن مرور شقراء من إيقاف قائد شاحنة بالقوة الجبرية، بعدما قام بعكس طريق المستوي واصطدم بعدد من الصبات وبإحدى الشاحنات معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

وتفصيلاً، وثق مواطنون قيام قائد شاحنة بعكس طريق المستوي الرابط بين محافظة شقراء وبين منطقة القصيم وهو يقود الشاحنة بشكل جنوني معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

واستمر المتهور في عكس الطريق والاصطدام بالصبات، ومواجهة السيارات والمركبات وجهاً لوجه، مما تسبب في تلفيات في إحدى الشاحنات التي واجهها في طريقه ولم تستطع تفاديه.

وفور تبلغ مرور شقراء بالواقعة توجه للموقع وتمكن من إيقاف الشاحنة بالقوة الجبرية بالقرب من مركز أشيقر، وتم القبض على قائد الشاحنة والذي اتضح أنه وافد آسيوي يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، كما تبين أنه كان يحاول الانتحار بسبب مشاكل يدعي أنها حصلت له هنا وفي بلده.

من جهتها قامت إدارة مرور شقراء بإحالة الوافد لمستشفى شقراء لعمل الفحوصات اللازمة له والتأكد من حالته الصحية، ثم أحالته لشرطة شقراء لاستكمال الإجراءات النظامية في حقه، مؤكدة على حزمها في ضبط كل مخالف مشددة على أنها ستطبق التعليمات والأنظمة التي تحقق بإذن الله السلامة العامة.

شاهد.. قائد شاحنة يعكس طريق المستوي ومرور شقراء يطيح به بالقوة الجبرية

شاهد.. قائد شاحنة يعكس طريق المستوي ومرور شقراء يطيح به بالقوة الجبرية

شاهد.. قائد شاحنة يعكس طريق المستوي ومرور شقراء يطيح به بالقوة الجبرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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