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"إنفوجرافيك".. الرياض والشرقية الأكثر في عدد مخالفات بيع منتجات الإنارة

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1897  جولة رصدت فيهما 319 مخالفة

تصدرت الرياض والشرقية في عدد مخالفات منافذ البيع لمنتجات الإنارة غير المطابقة، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية في الرياض 924 جولة نتج عنها 169 مخالفة، وفي الشرقية 973 جولة نتج عنها 150 مخالفة.

ونفذت خمس جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات، وشملت الجولات جميع مناطق المملكة، ونفذها كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبلغ إجمالي عدد الجولات 4861 جولة، وإجمالي المنشآت المخالفة 613 منشأة.

وأسفرت الجولات الرقابية في الحدود الشمالية عن 11 منشأة مخالفة من خلال 53 جولة، وفي الجوف 169جولة رُصد عبرها ثماني مخالفات، وفي تبوك نفذت الجهات 297 جولة ولم ترصد إلا مخالفة واحدة، وفي حائل قامت الجهات بجولات بعدد 450 جولة نتج عنها 45 مخالفة.

وسجلت المدينة المنورة 42 مخالفة من خلال 243 جولة، وفي القصيم تم تنفيذ 443 جولة نتج عنها 23 مخالفة، وفي مكة المكرمة 606 جولة أسفرت عن 50 مخالفة، وفي الباحة أجرت الجهات الرقابية 71 جولة نتج عنها رصد 11 منشأة مخالفة، وفي جازان 202 جولة و25 مخالفة، وفي عسير 241 جولة و52 مخالفة، وفي نجران 189 جولة و26 مخالفة.

وشملت أنواع المخالفات: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، إضافة إلى منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس "مطبوع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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